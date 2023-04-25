россияне обстреляли центр Купянска: известно о более 5 раненых, под завалами есть люди
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Российские оккупанты обстреляли центр Купянска Харьковской области, попали в музей, под завалами есть люди, известно о более 5 раненых. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.
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"россияне обстреляли центр города Купянск в Харьковской области из С-300. Попали в музей. Под завалами есть люди, предварительно уже известно о более 5 раненых", - написал Ермак.
Детали
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в Купянске "зафиксировано попадание в здание краеведческого музея".
"По предварительной информации, 5 гражданских людей получили ранения, еще по меньшей мере два человека находятся под завалами", - уточнил глава ОВА в Telegram.
Дополнение
Российские войска за прошедшие сутки открывали огонь из минометов и артиллерии по Харьковской области, известно о погибшей женщине.