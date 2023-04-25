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Ворог обстріляв Харківщину з артилерії та мінометів, є жертва

Ворог обстріляв Харківщину з артилерії та мінометів, є жертва

Київ • УНН

 • 270700 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Російські війська минулої доби відкривали вогонь з мінометів та артилерії по Харківській області, відомо про загиблу жінку. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

З його слів, протягом минулої доби під вогнем окупантів перебувало щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кіндрашівка, Масютівка та інші.

Після 11:30 ворог бив по селищу Дворічна Куп’янського району. "Під час артилерійського обстрілу, на жаль, загинула 60-річна жінка", - зазначив Синєгубов.

О 18:00 під мінометним вогнем ворога перебувало місто Вовчанськ Чугуївського району. Там обійшлось без постраждалих та серйозних руйнувань, додав він.

Доповнення

За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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