Враг обстрелял Харьковскую область из артиллерии и минометов, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Российские войска за прошедшие сутки открывали огонь из минометов и артиллерии по Харьковской области, известно о погибшей женщине. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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По его словам, за прошедшие сутки под огнем оккупантов находилось не менее 18 населенных пунктов Харьковской области. В частности, Тополя, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Кондрашовка, Масютовка и другие.
После 11:30 враг бил по поселку Двуречная Купянского района. "Во время артиллерийского обстрела, к сожалению, погибла 60-летняя женщина", - отметил Синегубов.
В 18:00 под минометным огнем врага находился город Волчанск Чугуевского района. Там обошлось без пострадавших и серьезных разрушений, добавил он.
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По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.