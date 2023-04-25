росіяни обстріляли центр Куп'янська: відомо про понад 5 поранених, під завалами є люди
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли центр Куп'янська Харківської області, поцілили в музей, під завалами є люди, відомо про понад 5 поранених. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
Цитата
"росіяни обстріляли центр міста Куп'янськ на Харківщині з С-300. Влучили в музей. Під завалами є люди, попередньо вже відомо про понад 5 поранених", - написав Єрмак.
Деталі
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що у Куп'янську "зафіксовано влучання в будівлю краєзнавчого музею".
"За попередньою інформацією, 5 цивільних людей отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами", - уточнив голова ОВА у Telegram.
Нагадаємо
Російські війська минулої доби відкривали вогонь з мінометів та артилерії по Харківській області, відомо про загиблу жінку.