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росіяни обстріляли центр Куп'янська: відомо про понад 5 поранених, під завалами є люди

росіяни обстріляли центр Куп'янська: відомо про понад 5 поранених, під завалами є люди

Київ • УНН

 • 268187 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли центр Куп'янська Харківської області, поцілили в музей, під завалами є люди, відомо про понад 5 поранених. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

Цитата

"росіяни обстріляли центр міста Куп'янськ на Харківщині з С-300. Влучили в музей. Під завалами є люди, попередньо вже відомо про понад 5 поранених", - написав Єрмак.

Деталі

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що у Куп'янську "зафіксовано влучання в будівлю краєзнавчого музею".

"За попередньою інформацією, 5 цивільних людей отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами", - уточнив голова ОВА у Telegram.

Нагадаємо

Російські війська минулої доби відкривали вогонь з мінометів та артилерії по Харківській області, відомо про загиблу жінку.

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