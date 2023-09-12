россияне обстреляли Красногоровку и Авдеевку: два человека погибли, трое ранены

Детали

Утром 12 сентября под вражеским артиллерийским огнем оккупантов оказался город Красногоровка. Один из 152-миллиметровых снарядов попал в частный дом, где жили 84-летняя женщина и 71-летний мужчина – оба человека погибли.

Еще одна женщина 70 лет, которая в последнее время проживала с ними и помогала по хозяйству, получила ранения – с ожогами тела и контузией она госпитализирована.

Кроме того, получили осколочные ранения и переломы 82-летняя женщина и ее 55-летняя дочь в Авдеевке.

Для оказания неотложной помощи пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Также сообщается, что в результате вражеских обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Дополнение

10 сентября российские оккупанты в течение минувших суток 7 раз ударили по населенным пунктам Донецкой области, в результате обстрелов ранения получил один человек.