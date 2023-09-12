росіяни обстріляли Красногорівку і Авдіївку: двоє людей загинули, троє поранені

Деталі

Зранку 12 вересня під ворожим артилерійським вогнем окупантів опинилось місто Красногорівка. Один зі 152-міліметрових снарядів влучив у приватний будинок, де мешкали 84-річна жінка та 71-річний чоловік – обидві людини загинули.

Ще одна жінка 70 років, яка останнім часом проживала з ними та допомагала по господарству, зазнала поранень – із опіками тіла і контузією її госпіталізовано.

Крім того, зазнали осколкових поранень і переломів 82-річна жінка та її 55-річна донька в Авдіївці.

Для надання невідкладної допомоги постраждалих доставили до медичного закладу.

Також повідомляється, що в результаті ворожих обстрілів пошкоджені житлові будинки і господарські споруди.

Доповнення

10 вересня російські окупанти протягом минулої доби 7 разів вдарили по населеним пунктам Донецької області, в результаті обстрілів поранення отримала одна людина.