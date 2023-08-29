россияне обстреляли 8 общин Сумщины за день, разрушений претерпел частный дом

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Российские оккупанты в течение дня совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 110 взрывов. Обстрелам подверглись 8 общинам: Свесская, Новослободская, Хотинская, Великописаревская, Дружбовская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Белопольская. Об этом сообщили в Сумской ОВД, передает УНН.

Подробности

  • Свеское общество: совершен минометный обстрел (4 взрыва).
  • Новослободская община: зафиксирован гранатометный обстрел (АГС) (3 взрыва), в результате чего поврежден трактор.
  • Великописаревское общество: был гранатометный обстрел (АГС) (5 взрывов).
  • Хотинская община: россияне били из гранатометов (АГС) (22 взрыва), минометов (23 взрыва) и артиллерии (САУ) (17 взрывов).
  • Дружбовская община: враг совершил минометный обстрел (8 взрывов).
  • Зноб-новгородская община: был минометный обстрел (7 взрывов).
  • Белопольское общество: 11 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Середино-Будская община: совершен минометный обстрел (10 взрывов), в результате чего поврежден частный дом.

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