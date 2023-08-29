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росіяни обстріляли 8 громад Сумщини за день, руйнувань зазнав приватний будинок

росіяни обстріляли 8 громад Сумщини за день, руйнувань зазнав приватний будинок

Київ • УНН

 • 366501 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Російські окупанти упродовж дня здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 110 вибухів. Обстрілів зазнали 8 громад: Свеська, Новослобідська, Хотінська, Великописарівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Білопільська. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

  • Свеська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Новослобідська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (3 вибухи), унаслідок чого пошкоджено трактор.
  • Великописарівська громада: був гранатометний обстріл (АГС) (5 вибухів).
  • Хотінська громада: росіяни били з гранатометів (АГС) (22 вибухи), мінометів (23 вибухи) та артилерії (САУ) ( 17 вибухів).
  • Дружбівська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (8 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (7 вибухів).
  • Білопільська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів), унаслідок чого пошкоджено приватний будинок.

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