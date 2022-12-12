россияне могут сдаться в плен с помощью дрона – СтратКом ВСУ

Детали

Чтобы сдаться в плен, россияне сначала должны обратиться к проекту "Хочу жить" для верификации и получения координат. После этого в указанном месте необходимо поднять руки вверх, чтобы установить визуальный контакт с квадрокоптером. На место обязательно нужно прибыть в четко определенное время. Далее оккупанты должны идти за дроном, который приведет их к представителям ВСУ.

Напомним

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 620 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 94 760.