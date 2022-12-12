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россияне могут сдаться в плен с помощью дрона – СтратКом ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Российские военные могут сдаться в украинский плен с помощью квадрокоптера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеоинструкцию от Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Детали

Чтобы сдаться в плен, россияне сначала должны обратиться к проекту "Хочу жить" для верификации и получения координат. После этого в указанном месте необходимо поднять руки вверх, чтобы установить визуальный контакт с квадрокоптером. На место обязательно нужно прибыть в четко определенное время. Далее оккупанты должны идти за дроном, который приведет их к представителям ВСУ.

Напомним

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 620 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 94 760.

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