Еще минус 620: Генштаб обновил данные по уничтоженным оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 620 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 94 760. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Детали
По данным Генштаба, потери врага с 24.02 по 12.12 ориентировочно такие:
• личного состава ‒ примерно 94 760 (+620) человек,
• танков ‒ 2966 (+24) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 5928(+8) ед,
• артиллерийских систем – 1929 (+1) ед,
• РСЗО – 397 (+0) ед,
• средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
• самолетов – 281 (+0) ед,
• вертолетов – 264 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+4),
• крылатые ракеты – 592 (+0),
• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 4544 (+4) ед,
• специальная техника – 169 (+2).
Напомним
11 декабря ВСУ отбили атаки российской армии в районе 10 населенных пунктов на востоке Украины.