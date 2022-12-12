Еще минус 620: Генштаб обновил данные по уничтоженным оккупантам

КИЕВ. 12 декабря. УНН. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 620 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 94 760. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.