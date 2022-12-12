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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24443 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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ЗСУ відбили атаки російської армії в районі 10 населених пунктів Донбасу

ЗСУ відбили атаки російської армії в районі 10 населених пунктів Донбасу

Київ • УНН

 • 532398 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Військовослужбовці України відбили атаки російської армії в районі 10 населених пунктів на сході України.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ранковий звіт Генштабу ЗСУ.

Деталі

Розпочалася 292 доба російського широкомасштабного вторгнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітного ракетного комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 9 пунктів управління, 17 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.

Нагадаємо

Російські окупаційні війська за минулу добу двічі накривали Великописарівську громаду на Сумщині. Згідно з даним, інформації про жертв не було.

Українські Національні Новини

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