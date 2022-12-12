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Актуальное
ВСУ отразили атаки российской армии в районе 10 населенных пунктов Донбасса

ВСУ отразили атаки российской армии в районе 10 населенных пунктов Донбасса

Киев • УНН

 • 532396 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Военнослужащие Украины отразили атаки российской армии в районе 10 населенных пунктов на востоке Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ.

Детали

Начались 292 сутки русского широкомасштабного вторжения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекамянского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Донецкая область.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитного ракетного комплекса противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 9 пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 боеприпаса оккупантов.

Напомним

Российские оккупационные войска за минувшие сутки дважды накрывали Великописаревскую общину в Сумской области. Согласно данным, информации о жертвах не было.

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