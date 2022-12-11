Війська рф двічі обстріляли Сумську область, є руйнування

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«Протягом дня ворог двічі обстріляв Великописарівську громаду. Близько опівдня росіяни вели вогонь із мінометів 120 мм калібру по одному із прикордонних сіл. Було 6 прильотів. Згодом ще 13 мін розірвалися на прикордонні», - заявив він в Telegram.



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За його інформацією, також окупанти пошкодили приватний будинок. Постраждалих серед людей не було.

Доповнення

Протягом 10 грудня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади.