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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Війська рф двічі обстріляли Сумську область, є руйнування

Війська рф двічі обстріляли Сумську область, є руйнування

Київ • УНН

 • 676633 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Російські окупаційні війська сьогодні двічі накривали Великописарівську громаду на Сумщині. Згідно даними, інформації про жертв не було. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

«Протягом дня ворог двічі обстріляв Великописарівську громаду. Близько опівдня росіяни вели вогонь із мінометів 120 мм калібру по одному із прикордонних сіл. Було 6 прильотів. Згодом ще 13 мін розірвалися на прикордонні», - заявив він в Telegram.

Деталі

За його інформацією, також окупанти пошкодили приватний будинок. Постраждалих серед людей не було.

Доповнення

Протягом 10 грудня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади.

Українські Національні Новини

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