Войска рф дважды обстреляли Сумскую область, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Российские оккупационные войска сегодня дважды накрывали Великописаревскую громаду в Сумской области. Согласно данным, информации о жертвах не было. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
Цитата
«В течение дня враг дважды обстрелял Великописаревскую громаду. Около полудня россияне вели огонь из минометов 120 мм калибра по одному из пограничных сел. Было 6 прилетов. Впоследствии еще 13 мин разорвались на пограничье», – заявил он в Telegram.
Детали
По его информации, также оккупанты повредили частный дом. Пострадавших среди людей не было.
Дополнение
В течение 10 декабря россияне обстреляли две пограничные громады на севере Сумской области. Под вражеским огнем оказались Зноб-Новгородская и Середино-Будская громады.