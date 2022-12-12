Ще мінус 620: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Минулої доби Збройні сили України знищили 620 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 94 760. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 до 12.12 орієнтовно такі:
• особового складу ‒ приблизно 94 760 (+620) осіб,
• танків ‒ 2966 (+24) од,
• бойових броньованих машин ‒ 5928(+8) од,
• артилерійських систем – 1929 (+1) од,
• РСЗВ – 397 (+0) од,
• засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
• літаків – 281 (+0) од,
• гелікоптерів – 264 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4),
• крилаті ракети ‒ 592 (+0),
• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од,
• спеціальна техніка ‒ 169 (+2).
Нагадаємо
11 грудня ЗСУ відбили атаки російської армії в районі 10 населених пунктів на сході України.