росіяни можуть здатися в полон за допомогою дрона – СтратКом ЗСУ

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Щоб здатися в полон, росіяни спочатку мають звернутися до проєкту "Хочу жить" для верифікації та отримання координат. Після цього у зазначеному місці потрібно підняти руки догори, щоб встановити візуальний контакт із квадрокоптером. На місце обов'язково потрібно прибути у чітко визначений час. Далі окупанти мають йти за дроном, який приведе їх до представників ЗСУ.

Нагадаємо

Минулої доби Збройні сили України знищили 620 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 94 760.