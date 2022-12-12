Россияне 38 раз обстреляли приграничье Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Российская оккупационная армия 38 раз обстреляла приграничные территории Сумской области на протяжении 12 декабря. Под вражеским огнем оказались три общины.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram, передает УНН.
Детали
▪️ В Краснопольской общине россияне выпустили 16 боеприпасов из реактивной системы залпового огня “Град”.
▪️ Великописаревское общество с территории россии обстреляли из гранатометов. Было 16 прилетов.
▪️ Середино-будская община: было два обстрела, во время которых прилетело 6 мин. Поврежден частный дом и сарай.
Ранее
Ночь против 12 декабря в Сумской области прошла без обстрелов. А вот утром, после 7 часов, россияне ударили из минометов по Середино-Будской общине. Там разорвались вражеские мины 120 мм калибра.