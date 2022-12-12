Россияне 38 раз обстреляли приграничье Сумской области

Детали

▪️ В Краснопольской общине россияне выпустили 16 боеприпасов из реактивной системы залпового огня “Град”.

▪️ Великописаревское общество с территории россии обстреляли из гранатометов. Было 16 прилетов.

▪️ Середино-будская община: было два обстрела, во время которых прилетело 6 мин. Поврежден частный дом и сарай.

Ранее

Ночь против 12 декабря в Сумской области прошла без обстрелов. А вот утром, после 7 часов, россияне ударили из минометов по Середино-Будской общине. Там разорвались вражеские мины 120 мм калибра.