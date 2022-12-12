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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Росіяни 38 разів обстріляли прикордоння Сумщини

Росіяни 38 разів обстріляли прикордоння Сумщини

Київ • УНН

 • 577897 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Російська окупаційна армія 38 разів обстріляла прикордонні території Сумської області протягом 12 грудня. Під ворожим вогнем опинилися три громади.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram, передає УНН.

Деталі

▪️ У Краснопільській громаді росіяни випустили 16 боєприпасів із реактивної системи залпового вогню “Град”.

▪️ Великописарівську громаду з території росії обстріляли з гранатометів. Було 16 прильотів.

▪️ Середино-Будська громада: було два обстріли, під час яких прилетіло 6 мін. Пошкоджений приватний будинок та сарай.

Раніше

Ніч проти 12 грудня на Сумщині минула без обстрілів. А от зранку, після 7 години, росіяни ударили з мінометів по Середино-Будській громаді. Там розірвалися ворожі міни 120 мм калібру.

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