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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти вдарили з мінометів по Сумщині

Окупанти вдарили з мінометів по Сумщині

Київ • УНН

 • 614372 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти вдарили з мінометів по Середино-Будській громаді на Сумщині. Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.

Деталі

"Ніч на Сумщині минула без обстрілів. А от зранку, після 7 години, росіяни ударили з мінометів по Середино-Будській громаді. На прикордонні розірвалися три ворожі міни 120 мм калібру", – написав Живицький.

Окрім того, ввечері 11 грудня російські військові також обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду. Було шість прильотів 120 мм калібру.

"Руйнувань і жертв у обох випадках не було", – повідомив Живицький.

Нагадаємо

11 грудня російські окупаційні війська двічі накривали Великописарівську громаду на Сумщині.

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