Окупанти вдарили з мінометів по Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти вдарили з мінометів по Середино-Будській громаді на Сумщині. Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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"Ніч на Сумщині минула без обстрілів. А от зранку, після 7 години, росіяни ударили з мінометів по Середино-Будській громаді. На прикордонні розірвалися три ворожі міни 120 мм калібру", – написав Живицький.
Окрім того, ввечері 11 грудня російські військові також обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду. Було шість прильотів 120 мм калібру.
"Руйнувань і жертв у обох випадках не було", – повідомив Живицький.
Нагадаємо
11 грудня російські окупаційні війська двічі накривали Великописарівську громаду на Сумщині.