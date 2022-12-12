Оккупанты ударили из минометов по Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сегодня утром российские оккупанты ударили из минометов по Середино-Будской громаде Сумской области. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
"Ночь в Сумской области прошла без обстрелов. А вот утром, после 7 часов, россияне ударили из минометов по Середино-Будской громаде. На приграничье разорвались три вражеские мины 120 мм калибра", – написал Живицкий.
Кроме того, вечером 11 декабря российские военные также обстреляли из минометов Середино-Будскую громаду. Было шесть прилетов 120 мм калибра.
"Разрушений и жертв в обоих случаях не было", – сообщил Живицкий.
Напомним
11 декабря российские оккупационные войска дважды накрывали Великописаревскую громаду в Сумской области.