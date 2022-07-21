россиянам не удается пробить оборону ВСУ в Луганской области, несмотря на все брошенные резервы - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Несмотря на все брошенные резервы россиян, пробить оборону ВСУ в Луганской области им не удается. Об этом заявил сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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"Все, что касается военных действий, то остается так же. Без изменений. Через всех там попыток, несмотря на все брошенные резервы и все, что у них там есть в российской армии. Ничего не удается сделать с той частицей Луганской области, которая еще держится. Наши защитники крепко там держат оборону. Поэтому все вкиды российских политиков и военных крупных рангов, что они уже полностью контролируют Луганскую область - они не соответствуют действительности", - сказал Гайдай в распространенном в Telegram видео.
Детали
Также Гайдай отметил, что в области оккупантами началась определенная подготовка к «референдуму», но настоящие результаты им не нужны, потому что все равно нарисуют желаемые показатели.
"Только из Северодонецка эвакуировались около 100 тысяч населения – не это ли достойный ответ на вопрос желания или нежелания присоединиться к россии?" – заметил он.
Гайдай также сообщил, что в городах, где были активны боевые действия, гуманитарная ситуация критическая, на улицах до сих пор лежат тела погибших, их никто их не уносит, а жара делает свое дело.
Дополнение
Получив отпор в попытке захватить столицу Киев в начале вторжения, россия сосредоточила свои усилия на вытеснении украинских сил из Луганской и Донецкой областей на востоке страны. Так, Киевскую область освободили от врага в начале апреля, как и другие северные области.