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росіянам не вдається пробити оборону ЗСУ на Луганщині попри всі кинуті резерви - Гайдай

росіянам не вдається пробити оборону ЗСУ на Луганщині попри всі кинуті резерви - Гайдай

Київ • УНН

 • 100728 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Попри всі кинуті резерви росіян, пробити оборону ЗСУ на Луганщині їм не вдається. Про це заявив сьогодні голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

"Усе, що стосується військових дій, то залишається так само. Без змін. Через всі там намагання, не дивлячись на всі кинуті резерви і все, що в них там є в російської армії. Нічого не вдається зробити з тією частинкою Луганської області, яка ще тримається. Наші захисники міцно там тримають оборону. Тож всі закиди російських політиків та військових великих рангів, що вони вже повністю контролюють Луганщину - вони не відповідають дійсності", - сказав Гайдай у поширеному у Telegram відео.

Деталі

Також Гайдай зазначив, що в області окупантами почалася певна підготовка до «референдуму», але справжні результати їи не потрібні, бо все одно намалюють бажані показники.

"Тільки із Сєвєродонецька евакуювалися близько 100 тисяч населення – чи не це є гідною відповіддю на питання бажання чи небажання приєднатися до рф?" - зауважив він.

Гайдай також повідомив, що в містах, де були активні бойові дії, гуманітарна ситуація критична, на вулицях досі лежать тіла загиблих, їх ніхто не забирає, а спека робить свою справу.

Доповнення

Зазнавши відсічі у спробі захопити столицю Київ на початку вторгнення, росія зосередила свої зусилля на витісненні українських сил з Луганської та Донецької областей на сході країни. Так, Київщину звільнили від ворога на початку квітня, як і інші північні області.

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