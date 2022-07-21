росіянам не вдається пробити оборону ЗСУ на Луганщині попри всі кинуті резерви - Гайдай

Цитата

"Усе, що стосується військових дій, то залишається так само. Без змін. Через всі там намагання, не дивлячись на всі кинуті резерви і все, що в них там є в російської армії. Нічого не вдається зробити з тією частинкою Луганської області, яка ще тримається. Наші захисники міцно там тримають оборону. Тож всі закиди російських політиків та військових великих рангів, що вони вже повністю контролюють Луганщину - вони не відповідають дійсності", - сказав Гайдай у поширеному у Telegram відео.

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Також Гайдай зазначив, що в області окупантами почалася певна підготовка до «референдуму», але справжні результати їи не потрібні, бо все одно намалюють бажані показники.

"Тільки із Сєвєродонецька евакуювалися близько 100 тисяч населення – чи не це є гідною відповіддю на питання бажання чи небажання приєднатися до рф?" - зауважив він.

Гайдай також повідомив, що в містах, де були активні бойові дії, гуманітарна ситуація критична, на вулицях досі лежать тіла загиблих, їх ніхто не забирає, а спека робить свою справу.

Доповнення

Зазнавши відсічі у спробі захопити столицю Київ на початку вторгнення, росія зосередила свої зусилля на витісненні українських сил з Луганської та Донецької областей на сході країни. Так, Київщину звільнили від ворога на початку квітня, як і інші північні області.