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15 марта, 19:03 • 107179 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144411 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124185 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117657 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105251 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101703 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94003 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Посольство России призвало США не поставлять оружие в Украину

Посольство России призвало США не поставлять оружие в Украину

Киев • УНН

 • 35630 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Посольство Российской Федерации призвало Соединенные Штаты отказаться от поставок оружия в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление в Facebook посольства России в США.

Цитата

"Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ. Вместо этого, Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей", — говорится в сообщении.

Напомним

Делегация Конгресса США во время визита в Киев пообещала, что Вашингтон предоставит Украине оружие, если Путин отважится на полномасштабное вторжение.

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