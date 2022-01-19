Посольство Росії закликало США не постачати зброю в Україну

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"Якщо США насправді віддані дипломатичним зусиллям щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, їм варто відмовитися від планів щодо постачання нових партій озброєнь для ЗСУ. Натомість Вашингтону слід було б скористатися своїм впливом на владу України, щоб переконати їх припинити саботаж Мінських домовленостей", — ідеться у повідомленні.

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Делегація Конгресу США під час візиту в Києві пообіцяла, що Вашингтон надасть Україні зброю, якщо Путін наважиться на повномасштабне вторгнення.