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Посольство Росії закликало США не постачати зброю в Україну

Посольство Росії закликало США не постачати зброю в Україну

Київ • УНН

 • 35634 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Посольство Російської Федерації закликало Сполучені Штати відмовитися від постачання зброї в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву у Facebook посольства Росії в США.

Цитата

"Якщо США насправді віддані дипломатичним зусиллям щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, їм варто відмовитися від планів щодо постачання нових партій озброєнь для ЗСУ. Натомість Вашингтону слід було б скористатися своїм впливом на владу України, щоб переконати їх припинити саботаж Мінських домовленостей", — ідеться у повідомленні. 

Нагадаємо

Делегація Конгресу США під час візиту в Києві пообіцяла, що Вашингтон надасть Україні зброю, якщо Путін наважиться на повномасштабне вторгнення.

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