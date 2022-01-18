Сенатори США пообіцяли надати Україні летальну зброю у разі вторгнення Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Делегація Конгресу США під час візиту в Києві пообіцяла, що Вашингтон надасть Україні зброю, якщо Путін наважиться на повномасштабне вторгнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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"Володимир Путін зробить найбільшу помилку у своїй кар’єрі, недооцінивши, наскільки мужньо український народ боротиметься з ним у разі вторгнення", — сказав сенатор Річард Блюменталь.
Він запевнив, якщо Росія наступатиме, США введуть "руйнівні економічні санкції" та дадуть Україні зброю.
"Ми дамо народу України зброю, смертельну зброю, необхідну для захисту їхнього життя", — сказав Блюменталь.
За його словами, це можуть бути: протитанкові ракети Javelin, ракети Stinger, стрілецька зброя та катери.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із делегацією Конгресу США заявив, що Росія продовжує паспортизацію населення на тимчасово окупованих територіях, що може стати приводом для ескалації.