Росія може використати паспортизацію в ОРДЛО для нападу на Україну – Зеленський на зустрічі із сенаторами США

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 23859 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 95175 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 164786 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 160936 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 186526 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 184426 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 144030 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 150981 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171931 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182404 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.5 м/с
92 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 425384 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 131653 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 109728 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 144632 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 81399 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 425385 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 286400 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 351365 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 465302 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 711942 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 81399 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 144632 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 117543 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 153347 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 177094 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Росія може використати паспортизацію в ОРДЛО для нападу на Україну – Зеленський на зустрічі із сенаторами США

Росія може використати паспортизацію в ОРДЛО для нападу на Україну – Зеленський на зустрічі із сенаторами США

Київ • УНН

 • 21723 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із делегацією Конгресу США заявив, що Росія продовжує паспортизацію населення на тимчасово окупованих територіях, що може стати приводом для ескалації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу глави держави.

Цитата

"Росія продовжує проводити активну кампанію з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях, прагнучи створити привід для ескалації під виглядом "захисту російських громадян", — ідеться у повідомленні.

Деталі

До складу делегації Конгресу США увійшли: сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь та Роджер Вікер.

На зустрічі Зеленський поінформував сенаторів про безпекову ситуацію навколо України та кроки, які сприяли б деескалації та запобіганню подальшій агресії РФ.

Глава держави підкреслив важливу роль Конгресу у підтримці євроатлантичних прагнень України та поглибленні взаємодії між двома державами.

Під час розмови сторони висловили одностайну позицію щодо того, що газопровід "Північний потік – 2" є викликом для енергетичної безпеки України та Європи в цілому.

Американські сенатори висловили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на повному та беззаперечному праві України самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 17 січня провів у Києві зустріч із федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Зокрема, вони обговорили агресію РФ та європейську інтеграцію України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99