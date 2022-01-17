Росія може використати паспортизацію в ОРДЛО для нападу на Україну – Зеленський на зустрічі із сенаторами США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із делегацією Конгресу США заявив, що Росія продовжує паспортизацію населення на тимчасово окупованих територіях, що може стати приводом для ескалації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу глави держави.
Цитата
"Росія продовжує проводити активну кампанію з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях, прагнучи створити привід для ескалації під виглядом "захисту російських громадян", — ідеться у повідомленні.
Деталі
До складу делегації Конгресу США увійшли: сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь та Роджер Вікер.
На зустрічі Зеленський поінформував сенаторів про безпекову ситуацію навколо України та кроки, які сприяли б деескалації та запобіганню подальшій агресії РФ.
Глава держави підкреслив важливу роль Конгресу у підтримці євроатлантичних прагнень України та поглибленні взаємодії між двома державами.
Під час розмови сторони висловили одностайну позицію щодо того, що газопровід "Північний потік – 2" є викликом для енергетичної безпеки України та Європи в цілому.
Американські сенатори висловили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на повному та беззаперечному праві України самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський 17 січня провів у Києві зустріч із федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Зокрема, вони обговорили агресію РФ та європейську інтеграцію України.