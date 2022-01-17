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Обговорили агресію РФ та європейську інтеграцію України: підсумки зустрічі Зеленського з главою МЗС Німеччини

Обговорили агресію РФ та європейську інтеграцію України: підсумки зустрічі Зеленського з главою МЗС Німеччини

Київ • УНН

 • 17092 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 17 січня провів у Києві зустріч із федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу глави держави.

Деталі

На початку зустрічі Зеленський наголосив на важливості візиту голови німецької дипломатії в Україну, зокрема, на тлі напруженої ситуації навколо кордонів країни. У зв'язку з цим він висловив подяку уряду Німеччини за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Було предметно обговорено безпекову ситуацію навколо України, перебіг мирного процесу та наголошено, що подальшій ескалації агресії можуть запобігти обмежувальні заходи, серед іншого – превентивні санкції. Відзначивши єдність підходів до процесу мирного врегулювання, зокрема щодо кластерного підходу до виконання Мінських домовленостей, сторони висловили сподівання на вихід невдовзі на організацію чергового саміту в Нормандському форматі", - ідеться у повідомленні.

Також значну увагу під час зустрічі було приділено питанням зміцнення енергетичної безпеки України.

"Президент наголосив, що "Північний потік – 2" є геополітичним проектом та зброєю, що спрямована як проти нашої держави, так і проти всієї Європи. Було спільно констатовано, що використання проекту як зброї призведе до вжиття жорстких заходів реагування", - повідомили в Офісі президента.

Співрозмовники також підкреслили спільність підходів України та ФРН до розвитку взаємодії у сфері енергетики, зокрема щодо "зеленої" трансформації та відновлюваних джерел енергії. Зокрема, було зазначено, що практичній реалізації спільних пріоритетів сприятиме відкриття Німеччиною в Києві офісу для створення українсько-німецьких проектів у водневій енергетиці.

Окрім того, наголосили на необхідності спільного здійснення конкретних кроків з метою зміцнення енергетичної безпеки України, серед іншого, гарантування довгострокового транзиту газу територією України.

Окрему увагу було приділено обговоренню питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. 

Під час зустрічі сторони також звернули увагу на символічність того факту, що візит Анналени Бербок до України відбувся у день 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Німеччиною.

Нагадаємо

17 січня Анналена Бербок здійснила свій перший офіційний візит до України. У неї було заплановано низку зустрічей, зокрема  з гглавою МЗС країни Дмитром Кулебою.

Зустріч має підтвердити підтримку України з боку Німеччини на тлі агресивних дій Росії.

Основні теми переговорів Кулеби та Бербок: активізація міжнародних зусиль щодо протидії російській агресії, координація подальших кроків у рамках Нормандського формату та Кримської платформи, інтеграція України до ЄС та НАТО, розвиток двостороннього економічного, енергетичного та гуманітарного партнерства.

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