Россия задолжала почти 9 млн евро в бюджет Совета Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Российская Федерация задолжала почти 9 млн. Евро в бюджет Совета Европы. Об этом в Совете Европы заявил постоянный представитель Украины Борис Тарасюк, передает УНН со ссылкой на Постоянное представительство Украины при Совете Европы.
Отмечается, что такая сумма средств примерно равна двухлетним вкладам Украины.
“Этот вопрос является принципиальным и выходит за рамки только финансового аспекта. Ведь одним из основных обязательств государства-члена является своевременная уплата взносов в бюджет любой международной организации. РФ финансовым шантажом добилась выполнения Советом Европы всех своих циничных требований, зато продолжает игнорировать выполнение взятых на себя обязательств”, — заявил Тарасюк.
Как сообщал УНН, сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая была запланирована на октябрь, отменена.
Напомним, в январе большинство депутатов ПАСЕ поддержали резолюцию, которая позволяет российской делегации остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы.