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Росія заборгувала майже 9 млн євро до бюджету Ради Європи

Росія заборгувала майже 9 млн євро до бюджету Ради Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Російська федерація заборгувала майже 9 млн євро до бюджету Ради Європи. Про це в Раді Європи заявив постійний представник України Борис Тарасюк, передає УНН з посиланням на Постійне представництво України при Раді Європи.

Зазначається, що така сума коштів приблизно дорівнює дворічним внескам України.

“Це питання є принциповим і виходить за межі лише фінансового аспекту. Адже одним із основних зобов’язань держави-члена є вчасна сплата внесків до бюджету будь-якої міжнародної організації. РФ фінансовим шантажом домоглася виконання Радою Європи всіх своїх цинічних вимог, натомість продовжує ігнорувати виконання взятих на себе зобов’язань”, — заявив Тарасюк.

Як повідомляв УНН, сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка була запланована на жовтень, скасована.

Нагадаємо, у січні більшість депутатів ПАРЄ підтримали резолюцію, яка дозволяє російській делегації залишитись в Парламентській асамблеї Ради Європи.

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