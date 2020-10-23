Росія заборгувала майже 9 млн євро до бюджету Ради Європи

Зазначається, що така сума коштів приблизно дорівнює дворічним внескам України.

“Це питання є принциповим і виходить за межі лише фінансового аспекту. Адже одним із основних зобов’язань держави-члена є вчасна сплата внесків до бюджету будь-якої міжнародної організації. РФ фінансовим шантажом домоглася виконання Радою Європи всіх своїх цинічних вимог, натомість продовжує ігнорувати виконання взятих на себе зобов’язань”, — заявив Тарасюк.

Як повідомляв УНН, сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка була запланована на жовтень, скасована.

Нагадаємо, у січні більшість депутатів ПАРЄ підтримали резолюцію, яка дозволяє російській делегації залишитись в Парламентській асамблеї Ради Європи.