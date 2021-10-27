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Россия требует заменить Третьякову на Медведчука в переговорах по Донбассу

Киев • УНН

 • 22959 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Российская сторона требует заменить представителя Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Галину Третьякову на народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом сообщил представитель ОРДЛО в украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш на своей странице в Facebook, передает УНН.

Россия требует заменить Третьякову на Медведчука в переговорах по Донбассу

Цитата

“Российская сторона снова фактически заблокировала все вопросы гуманитарной подгруппы. Теперь они уже диктуют нам, кого включать в состав нашей делегации. Точнее, требуют убрать из нее официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить ее на Медведчука. Хотят иметь дело только с кумом Путина”, — сообщил Гармаш, подводя итоги заседания ТКГ.

Детали

Сообщается, что на заседании озвучивалась идея в одностороннем порядке отдать трех женщин Украине, но только “в лице Медведчука”. Гармаш отмечает странным тот факт, что “диктовать Украине, кого ей включать в состав своей делегации люди, которые официально никого не представляют в ТКГ”. Он добавил, что Россия стесняется выдать официальную ноту на их участие в переговорах.

“На самом деле, они уже просто не могут придумать вразумительных причин, объясняющих невыполнение решений Нормандской четверки об обмене пленными и открытии КПВВ в Счастье и Золотом. Поэтому выдвигают абсолютно абсурдные, изначально невыполнимые требования, чтоб заблокировать работу подгруппы”, — добавляет Гармаш.

Кроме того, ТКГ поручила политической рабочей группе разработать план действий в соответствии с Минскими соглашениями, однако российская сторона не ответила, что именно она подразумевает под Минскими соглашениями.

Представителю украинской делегации ТКГ Александру Мережко пришлось адресовать этот вопрос спецпредставителю председательствующего в ОБСЕ Микко Киннунену.
Добавим

Сегодня во время заседания Трехсторонней контактной группы представителей России из Луганска и Донецка больше всего интересовал вопрос применения Украиной БПЛА “Байрактар”.

Контекст

Нардепа от “Слуги народа”, а также руководителя гуманитарной подгруппы ТКГ Галину Третьякову ранее рекомендовали лишить права принимать участие в 5 пленарных заседаниях из-за её высказывания о смерти нардепа Антона Полякова.

Во время заседания в Раде депутат от группы “Партия “За будущее” Игорь Палица заявил, что депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова в партийном чате “Слуг народа” отреагировала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне “стало на одного врага меньше”.

В свою очередь Третьякова отреагировала заявлением, что “когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале Конституцией, и считают, что они могут навязывать кому-то платки на рот, то мне кажется, что „позор“ это вам”.

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