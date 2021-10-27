Гармаш о заседании ТКГ: представителей ОРДЛО больше всего интересовало применение Украиной "Байрактара"

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"... представителей России из Луганска и Донецка больше всего интересовал вопрос применения Украиной БПЛА "Байрактар". Мы подтвердили этот факт, напомнив, что российские беспилотники "Орлан-10" давно баражируют наше небо на Донбассе, так что ничего нового в применении БПЛА на Донбассе – нет”, - написал Гармаш.

Добавим

По его словам, ВСУ вынуждены были применить данный вид вооружения, поскольку в результате усилившейся в последние дни конфронтации погибли двое наших военнослужащих.

"Чтобы охладить агрессивность противника и с целью предотвращения лишних жертв мы применили Байрактар, который с хирургической точностью подавил огневую точку противника. Непонятно, почему это вызвало такую истерическую реакцию, если, как заявила гражданка Никанорова, у них достаточно сил и средств, чтобы Байрактарами справиться". Видимо, эти "силы и средства" еще не довезли из московского военторга", - добавил Гармаш.

Напомним

26 октября по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения ООС впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".