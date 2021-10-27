Гармаш про засідання ТКГ: представників ОРДЛО найбільше цікавило застосування Україною "Байрактару"

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"... представників Росії з Луганська та Донецька найбільше цікавило питання застосування Україною БПЛА "Байрактар". Ми підтвердили цей факт, нагадавши, що російські безпілотники "Орлан-10" давно баражують наше небо на Донбасі, тож нічого нового у застосуванні БПЛА на Донбасі – немає", - написав Гармаш.

Додамо

За його словами, ЗСУ змушені були застосувати даний вид озброєння, оскільки внаслідок конфронтації, що посилилася в останні дні, загинуло двоє наших військовослужбовців.

"Щоб охолодити агресивність противника і з метою запобігання зайвим жертвам ми застосували Байрактар, який з хірургічною точністю придушив вогневу точку супротивника. Незрозуміло, чому це викликало таку істеричну реакцію, якщо, як заявила громадянка Ніканорова, у них "достатньо сил і коштів, щоб з Байрактарами впоратися". Мабуть, ці "сили та кошти" ще не довезли з московського воєнторгу", - додав Гармаш.

Нагадаємо

26 жовтня за наказом Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерія Залужного Головнокомандувач ЗС України в районі проведення ООС вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу “Байрактар”.