Регламентный комитет рекомендовал Раде запретить Третьяковой участвовать в 5 заседаниях из-за её высказывания о смерти Полякова

Цитата

“Регламентный комитет рекомендовал парламенту лишить Галину Третьякову участвовать в 5 пленарных заседаниях из-за её высказывания о смерти Антона Полякова (10 членов Комитета — за, 1 — воздержался. Все представители фракции СН поддержали такое решение Комитета)”, — сообщил Фролов.

Детали

По его словам, такое предложение в соответствии с Регламентом будет голосоваться на следующей пленарной неделе без обсуждения.

Контекст

Во время заседания в Раде депутат от группы “Партия “За будущее” Игорь Палица заявил, что депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова в партийном чате “Слуг народа” отреагировала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне “стало на одного врага меньше”.

В свою очередь Третьякова отреагировала заявлением, что “когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале Конституцией, и считают, что они могут навязывать кому-то платки на рот, то мне кажется, что „позор“ это вам”.



Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что в регламентный комитет направили письмо об отстранении Третьяковой от заседаний на 5 дней.