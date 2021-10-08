"Одним ворогом менше": Рада розгляне відсторонення Третьякової через її вислів про смерть Полякова

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“Буде лист від голів фракцій і груп, який буде розглядати регламентний комітет про відсторонення від засідань і в подальшому від посади голови комітету народного депутата Галини Третьякової”, — заявив Стефанчук.

Деталі

Депутат групи “Партія” За майбутнє" Ігор Палиця заявив, що в партійному чаті “Слуг народу” Галина Третьякова написала про смерть нардепа Полякова, що стало одним ворогом менше.

У свою чергу Третьякова підтвердила ці слова заявою, що “коли люди, які боряться за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що „ганьба“ це вам”.

Додамо

33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, поліція Києва встановлює обставини смерті нардепа, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.

За повідомленнями колег-нардепів, смерть депутата Антона Полякова констатували о 2:45.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.

При потерпілому, за даними прокуратури, виявлено та вилучено цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитували слідчі.

За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.