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"Одним врагом меньше": Рада рассмотрит отстранения Третьяковой из-за ее высказывание о смерти Полякова

Киев  •  УНН

 • 40534 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Руководитель гуманитарной подгруппы ТКГ, народный депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова в партийном чате отреагировала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне “стало на одного врага меньше”. Первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук, который ведет заседания заявил, что в регламентный комитет Рады будет рассматривать отстранения от заседаний и в дальнейшем от должности председателя комитета Галину Третьякову. Об этом он заявил в сессионном зале Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Будет письмо от руководителей фракций и групп, который будет рассматривать регламентный комитет об отстранении от заседаний и в дальнейшем от должности председателя комитета народного депутата Галины Третьяковой”, — заявил Стефанчук.

Детали

Депутат группы “Партия “За будущее” Игорь Палица заявил, что в партийном чате “Слуг народа” Галина Третьякова написала о смерти нардепа Полякова, что стало одним врагом меньше.

В свою очередь Третьякова подтвердила эти слова заявлением, что “когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале Конституции, и считают, что они могут навязывать кому-то платки на рот, то мне кажется, что „позор“ это вам”.

Добавим

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти нардепа, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”.

По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

При потерпевшем, по данным прокуратуры, обнаружены и изъяты ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивали следователи.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Украинские Национальные Новости

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