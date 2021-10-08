"Одним врагом меньше": Рада рассмотрит отстранения Третьяковой из-за ее высказывание о смерти Полякова

КИЕВ. 8 октября. УНН. Руководитель гуманитарной подгруппы ТКГ, народный депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова в партийном чате отреагировала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне “стало на одного врага меньше”. Первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук, который ведет заседания заявил, что в регламентный комитет Рады будет рассматривать отстранения от заседаний и в дальнейшем от должности председателя комитета Галину Третьякову. Об этом он заявил в сессионном зале Верховной Рады, передает корреспондент УНН.