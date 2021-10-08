Смерть нардепа Полякова: правоохоронці повідомили, від чого помер депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. За результатами розтину, смерть народного депутата Антона Полякова, якого знайшли мертвим у ніч на 8 жовтня, настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Київської міської прокуратури.
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"За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, поліція Києва встановлює обставини смерті нардепа, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.
За повідомленнями колег-нардепів, смерть депутата Антона Полякова констатували о 2:45.
Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.
При потерпілому, за даними прокуратури, виявлено та вилучено цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитували слідчі.