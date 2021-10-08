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Смерть нардепа Полякова: Венедіктова каже, розтин відбудеться у найближчі години, повідомила інші деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Причини смерті народного депутата Антона Полякова будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться вже у найближчі години. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

Так, Венедіктова підтвердила, що під час патрулювання вночі патрульні зупинили автомобіль таксі за порушення правил дорожнього руху. “Швидка” не змогла реанімувати наредпа.

Зі слів Генпрокурора, всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.

Цитата:

“За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині. Причини смерті будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться вже в найближчі години. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування доручено слідчим СУ ГУ Нацполіції в місті Києві. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі”, — написала Венедіктова.

Додамо

Про деталі смерті нардепа повідомила також патрульна поліція України, працівники якої зупиняли "швидку" для допомоги депутату.

“Інспектори дістали пасажира з автомобіля та поклали в стабільне бокове положення. У нього були відсутні пульс та дихання. Патрульні негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої. Надалі лікарі швидкої продовжили проводити реанімаційні дії, однак це виявилося марними, чоловік до тями так і не прийшов”, — зазначили правоохоронці.

Смерть нардепа Полякова

33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, поліція Києва встановлює обставини смерті нардепа, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”. Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть.

За повідомленнями колег-нардепів, смерть депутата Антона Полякова констатували о 2:45.

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