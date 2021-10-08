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Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим, поліція встановлює обставини смерті

Київ • УНН

 • 57027 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим, поліція Києва встановлює обставини смерті нардепа, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою "природна смерть". Про це УНН пише з посиланням на повідомлення ГУНП у Києві, у Telegram-каналах нардепа Дмитра Разумкова та речниці фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук.

Цитата:

“Сьогодні, 8 жовтня, до поліції Києва надійшла інформація про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова — народного депутата України”, — повідомили у поліції Києва.

Деталі

Оперативний черговий, як вказано, негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу та інші профільні служби.

“Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть”, — зазначили правоохоронці.

Наразі на місці події, як зазначається, поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Так, наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та судово-медичний експерт.

“Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті”, — додали у столичній поліції.

Кваліфікація

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою “Природна смерть”. Тривають слідчі дії.

Коментарі з депутатського корпусу

У Telegram-каналі народного депутата, ексголови Верховної Ради Дмитра Разумкова ця інформація підтверджена. “Сьогодні був знайдений мертвим народний депутат Антон Поляков. Мої співчуття рідним та близьким! Хочу вірити, що розслідування буде об’єктивним!” — йдеться у повідомленні Разумкова.

“Фракція політичної партії "Слуга Народу" співчуває родині та близьким Антона Полякова. Сподіваємось, правоохоронні органи проведуть об‘єктивне розслідування обставин смерті народного депутата”, — написала речниця фракції монобільшості Юлія Палійчук також у Telegram-каналі.

Довідково

Антон Едуардович Поляков народився 11 листопада 1987 у Чернігові. Йому було лише 33 роки. Він — український політик, підприємець, громадський діяч, волонтер, керівник "Українського центру протидії злочинності і корупції". Народний депутат України 9-го скликання (виборчий округ № 206, частина Новозаводського району міста Чернігова, Ріпкинський, Чернігівський райони), безпартійний. До парламенту йшов від політичної партії "Слуга народу", потім входив у фракцію партії. Однак, у грудні 2019 року його виключили з фракції СН, а згодом він оголосив про вихід з партії.

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