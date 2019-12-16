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Нардеп Поляков заявив про вихід з партії "Слуга народу"

Нардеп Поляков заявив про вихід з партії "Слуга народу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Народний депутат Верховної Ради Антон Поляков, який недавно був виключений з фракції "Слуга народу", подав заяву про вихід з однойменної партії. Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН ("Слуга народу" - ред.). Насправді, це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити", - написав Поляков.

Він також додав, що не може перебувати в партії, де є "кнопкодави, порохоботи, любителі "рішалова", і керівники, які в цьому замішані і все це покривають".

"Я йшов у політику як раз для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником. І погода, і настрій сьогодні сонячні. Немов остаточно виліз із болота, що погано пахне", - написав нардеп.

Нагадаємо, 15 листопада, "Слуги народу" виключили з фракції Анну Скороход та Антона Полякова.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що виключені з фракції "Слуга народу" Анна Скороход та Антон Поляков систематично порушували домовленості про позицію фракції.

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