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Нардеп Поляков заявил о выходе из партии "Слуга народа"

Нардеп Поляков заявил о выходе из партии "Слуга народа"

Киев  •  УНН

 • 30561 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Народный депутат Верховной Рады Антон Поляков, который недавно был исключен из фракции "Слуга народа", подал заявление о выходе из одноименной партии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Подал сегодня заявление о выходе из партии СН ("Слуга народа" - ред.). На самом деле, это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать", - написал Поляков.

Он также добавил, что не может состоять в партии, где есть "кнопкодавы, порохоботы, любители "решалова", и руководители, которые в этом замешаны и все это покрывают".

"Я шёл в политику как раз для борьбы со старым режимом, а не для того, чтобы стать его последователем. И погода и настроение сегодня солнечное. Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота", - написал нардеп.

Напомним, 15 ноября, "Слуги народа" исключила из фракции Анну Скороход и Антона Полякова.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что исключенные из фракции "Слуга народа" Анна Скороход и Антон Поляков систематически нарушали договоренности о позиции фракции.

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