Нардеп Поляков заявил о выходе из партии "Слуга народа"

"Подал сегодня заявление о выходе из партии СН ("Слуга народа" - ред.). На самом деле, это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать", - написал Поляков.

Он также добавил, что не может состоять в партии, где есть "кнопкодавы, порохоботы, любители "решалова", и руководители, которые в этом замешаны и все это покрывают".

"Я шёл в политику как раз для борьбы со старым режимом, а не для того, чтобы стать его последователем. И погода и настроение сегодня солнечное. Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота", - написал нардеп.

Напомним, 15 ноября, "Слуги народа" исключила из фракции Анну Скороход и Антона Полякова.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что исключенные из фракции "Слуга народа" Анна Скороход и Антон Поляков систематически нарушали договоренности о позиции фракции.