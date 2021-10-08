Нардепа Антона Полякова нашли мертвым, полиция устанавливает обстоятельства смерти
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Народного депутата Антона Полякова нашли мертвым, полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти нардепа, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть". Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщения ГУНП в Киеве, в Telegram-каналах нардепа Дмитрия Разумкова и спикера фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук.
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"Сегодня, 8 октября, в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины", - сообщили в полиции Киева.
Детали
Оперативный дежурный, как указано, немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу и другие профильные службы.
"Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть", - отметили правоохранители.
Сейчас на месте происшествия, как отмечается, полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Так, в настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и судебно-медицинский эксперт.
"Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти", - добавили в столичной полиции.
Квалификация
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.
Комментарии из депутатского корпуса
В Telegram-канале народного депутата, экс-главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова эта информация подтверждена. "Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным!" - говорится в сообщении Разумкова.
"Фракция политической партии "Слуга народа" сочувствует семье и близким Антона Полякова. Надеемся, правоохранительные органы проведут объективное расследование обстоятельств смерти народного депутата", - написала пресс-секретарь фракции монобольшинства Юлия Палийчук также в Telegram-канале.
Справка
Антон Эдуардович Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове. Ему было всего 33 года. Он - украинский политик, предприниматель, общественный деятель, волонтер, руководитель "Украинского центра противодействия преступности и коррупции". Народный депутат Украины 9-го созыва (избирательный округ № 206, часть Новозаводского района города Чернигова, Репкинский, Черниговский районы), беспартийный. В парламент шел от политической партии "Слуга народа", затем входил во фракцию партии. Однако, в декабре 2019 года его исключили из фракции СН, а впоследствии он объявил о выходе из партии.