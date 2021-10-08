Смерть нардепа Полякова: Венедиктова говорит, вскрытие состоится в ближайшие часы, сообщила другие детали
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Причины смерти народного депутата Антона Полякова будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
Так, Венедиктова подтвердила, что во время патрулирования ночью патрульные остановили автомобиль такси за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла реанимировать наредпа.
По словам Генпрокурора, все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.
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"По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине. Причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в Киеве. Автомобиль осмотрено и изъято, водителя допрашивают следователи", - написала Венедиктова.
Добавим
О деталях смерти нардепа сообщила также патрульная полиция Украины, сотрудники которой останавливали "скорую" для помощи депутату.
"Инспекторы достали пассажира из автомобиля и положили в стабильное боковое положение. У него отсутствовали пульс и дыхание. Патрульные немедленно начали сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой. В дальнейшем врачи скорой продолжили проводить реанимационные действия, однако это оказалось напрасными, мужчина в себя так и не пришел", - отметили правоохранители.
Смерть нардепа Полякова
33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти нардепа, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть". Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.
По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45.