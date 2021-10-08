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Смерть нардепа Полякова: правоохранители сообщили, от чего умер депутат

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КИЕВ. 8 октября. УНН. По результатам вскрытия, смерть народного депутата Антона Полякова, которого нашли мертвым в ночь на 8 октября, наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Цитата:

"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований", - говорится в сообщении.

Дополнение

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти нардепа, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть".

По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

При потерпевшем, по данным прокуратуры, обнаружено и изъято ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрено и изъято, водителя допрашивали следователи.

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