Регламентний комітет рекомендував Раді заборонити Третьяковій брати участь у 5 засіданнях за її висловлювання про смерть Полякова

Цитата

«Регламентний комітет рекомендував парламенту позбавити Галину Третьякову брати учать у 5 пленарних засіданнях за її висловлювання щодо смерті Антона Полякова (10 членів Комітету - за; 1 - утримався. Усі представники фракції СН підтримали таке рішення Комітету)», - повідомив Фролов.

Деталі

З його слів, така пропозиція відповідно до Регламенту буде голосуватись на наступному пленарному тижні без обговорення.

Контекст

Під час засідання в Раді депутат від групи “Партія “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова у партійному чаті “Слуг народу” відреагувала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.

Своєю чергою Третьякова відреагувала заявою, що “коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що „ганьба“ це вам”.



Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що до регламентного комітету направили листа про відсторонення Третьякової від засідань на 5 днів.