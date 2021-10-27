Росія вимагає замінити Третьякову на Медведчука у переговорах щодо Донбасу

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 9288 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 65115 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 116101 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 100977 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 109833 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 83130 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 72624 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 158600 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86868 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 256818 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 34582 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 31308 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 29750 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 36061 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 17882 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 123504 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 158607 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 256824 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 428104 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 416899 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 25699 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 31493 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 32157 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 33493 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 83355 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Росія вимагає замінити Третьякову на Медведчука у переговорах щодо Донбасу

Київ • УНН

 • 22959 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Російська сторона вимагає замінити представника України у робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Галину Третьякову на народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Про це повідомив представник ОРДЛО в українській делегації у ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Росія вимагає замінити Третьякову на Медведчука у переговорах щодо Донбасу

Цитата

“Російська сторона знову фактично заблокувала усі питання гуманітарної підгрупи. Тепер вони вже диктують нам, кого включати до нашої делегації. Точніше, вимагають прибрати з неї офіційного представника України Галину Третьякову та замінити її на Медведчука. Хочуть мати справу лише з кумом Путіна”, - повідомив Гармаш, підбиваючи підсумки засідання ТКГ.

Деталі

Повідомляється, що на засіданні озвучувалася ідея одностороннього порядку віддати трьох жінок Україні, але тільки "в особі Медведчука". Гармаш наголошує на дивному тому, що “диктувати Україні, кого їй включати до складу своєї делегації люди, які офіційно нікого не представляють у ТКГ”. Він додав, що Росія соромиться видати офіційну ноту на їхню участь у переговорах.

“Насправді, вони вже просто не можуть вигадати зрозумілих причин, які пояснюють невиконання рішень Нормандської четвірки про обмін полоненими та відкриття КПВВ у Щасті та Золотому. Тому висувають абсолютно абсурдні, спочатку нездійсненні вимоги, щоби заблокувати роботу підгрупи”, - додає Гармаш.

Крім того, ТКГ доручила політичній робочій групі розробити план дій відповідно до Мінських угод, проте російська сторона не відповіла, що саме вона має на увазі під Мінськими угодами.

Представнику української делегації ТКГ Олександру Мережку довелося адресувати це питання спецпредставнику Мікко Кіннунену, який головує в ОБСЄ.

Додамо

Сьогодні під час засідання Тристоронньої контактної групи представників Росії із Луганська та Донецька найбільше цікавило питання застосування Україною БПЛА "Байрактор".

Контекст

Нардепа від “Слуги народу”, а також керівника гуманітарної підгрупи ТКГ Галину Третьякову раніше рекомендували позбавити права брати участь у 5 пленарних засіданнях через її висловлювання про смерть нардепа Антона Полякова.

Під час засідання у Раді депутат від групи “Партія “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова у партійному чаті “Слуг народу” відреагувала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.

У свою чергу, Третьякова відреагувала заявою, що “коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі Конституцією, і вважають, що вони можуть нав'язувати комусь хустки на рот, то мені здається, що „ганьба” це вам”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07