Росія вимагає замінити Третьякову на Медведчука у переговорах щодо Донбасу

Цитата

“Російська сторона знову фактично заблокувала усі питання гуманітарної підгрупи. Тепер вони вже диктують нам, кого включати до нашої делегації. Точніше, вимагають прибрати з неї офіційного представника України Галину Третьякову та замінити її на Медведчука. Хочуть мати справу лише з кумом Путіна”, - повідомив Гармаш, підбиваючи підсумки засідання ТКГ.

Деталі

Повідомляється, що на засіданні озвучувалася ідея одностороннього порядку віддати трьох жінок Україні, але тільки "в особі Медведчука". Гармаш наголошує на дивному тому, що “диктувати Україні, кого їй включати до складу своєї делегації люди, які офіційно нікого не представляють у ТКГ”. Він додав, що Росія соромиться видати офіційну ноту на їхню участь у переговорах.

“Насправді, вони вже просто не можуть вигадати зрозумілих причин, які пояснюють невиконання рішень Нормандської четвірки про обмін полоненими та відкриття КПВВ у Щасті та Золотому. Тому висувають абсолютно абсурдні, спочатку нездійсненні вимоги, щоби заблокувати роботу підгрупи”, - додає Гармаш.

Крім того, ТКГ доручила політичній робочій групі розробити план дій відповідно до Мінських угод, проте російська сторона не відповіла, що саме вона має на увазі під Мінськими угодами.

Представнику української делегації ТКГ Олександру Мережку довелося адресувати це питання спецпредставнику Мікко Кіннунену, який головує в ОБСЄ.

Додамо

Сьогодні під час засідання Тристоронньої контактної групи представників Росії із Луганська та Донецька найбільше цікавило питання застосування Україною БПЛА "Байрактор".

Контекст

Нардепа від “Слуги народу”, а також керівника гуманітарної підгрупи ТКГ Галину Третьякову раніше рекомендували позбавити права брати участь у 5 пленарних засіданнях через її висловлювання про смерть нардепа Антона Полякова.

Під час засідання у Раді депутат від групи “Партія “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова у партійному чаті “Слуг народу” відреагувала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.

У свою чергу, Третьякова відреагувала заявою, що “коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі Конституцією, і вважають, що вони можуть нав'язувати комусь хустки на рот, то мені здається, що „ганьба” це вам”.