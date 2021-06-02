Россия отвела от украинских границ только 10 тыс. военных - Зеленский

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"... Россия только на словах декларирует отвод своих сил и выполнения обязательств. В общем отведено всего около 10 000 военных", - отметил Владимир Зеленский.

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По его словам, на временно оккупированных территориях и вдоль украинской границы в настоящее время наблюдается концентрация российских войск. Также вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму Россия увеличила количество самолетов и военной техники.

"Для нас эта встреча очень важна, поскольку она в очередной раз подтверждает, что США являются стратегическим партнером. Особенно сейчас, в очень напряженное вероятной эскалацией со стороны России время", - сказал Владимир Зеленский.

Контекст

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск. Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Таран 12 мая заявил, что Россия очень медленно отводит войска от границы с Украиной, на сегодня можно говорить об отводе всего 4 тысяч военных с данного участка.