Росія відвела від українських кордонів лише 10 тисяч військових - Зеленський

Цитата

“...Росія лише на словах декларує відведення своїх сил та виконання зобов’язань. Загалом відведено лише близько 10 тисяч військових”, — зауважив Володимир Зеленський.

Додамо

За його словами, на тимчасово окупованих територіях та вздовж українського кордону нині спостерігається концентрація російських військ. Також уздовж кордонів України та в окупованому Криму Росія збільшила кількість літаків і військової техніки.

“Для нас ця зустріч дуже важлива, оскільки вона вкотре підтверджує, що США є нашим стратегічним партнером. Особливо зараз, у дуже напружений імовірною ескалацією з боку Росії час”, — сказав Володимир Зеленський.

Контекст

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

Міністр оборони України Андрій Таран 12 травня заявив, що Росія дуже повільно відводить війська від кордону з Україною, сьогодні можна говорити про відвід усього 4 тисяч військових з даної ділянки.