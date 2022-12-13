Россия против Украины использует патроны 40-летней давности - Reuters

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Россия использует боеприпасы, которые часто не срабатывают из-за их небрежного и старого состояния, заявил в понедельник высокопоставленный военный чиновник США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Они (русские —ред.) черпали запасы устаревших боеприпасов, что указывает на то, что они готовы использовать старые боеприпасы, некоторые из которых были произведены более 40 лет назад”, — сказал чиновник на условиях анонимности.

Детали

Соединенные Штаты обвиняют Россию в потому, что она обращается к Ирану и Северной Корее за дополнительной огневой мощностью, поскольку она исчерпывает свои регулярные поставки боеприпасов.

Высокопоставленный военный чиновник США оценил, что Россия сожжет свои вполне пригодные запасы боеприпасов до начала 2023 года, если не прибегнет к иностранным поставщикам и еще более старых запасов.

По оценке Пентагона, при сохранении нынешнего уровня интенсивности использования ракет и снарядов, российская армия исчерпает свой арсенал сравнительно недавно производимых боеприпасов в начале 2023 года.

Напомним

Иран планирует ограничить дальность баллистических ракет, которые он намерен отправить в Россию, чтобы не нарушать резолюцию ООН.

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