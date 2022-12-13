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Росія проти України використовує набої 40-річної давнини - Reuters

Росія проти України використовує набої 40-річної давнини - Reuters

Київ • УНН

 • 1339720 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Росія використовує боєприпаси, які часто не спрацьовують через їх недбалий та старий стан, заявив у понеділок високопоставлений військовий чиновник США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“Вони (росіяни — ред.) черпали запаси застарілих боєприпасів, що вказує на те, що вони готові використовувати старі боєприпаси, деякі з яких були вироблені понад 40 років тому”, — сказав чиновник на умовах анонімності.

Сполучені Штати звинувачують Росію в тому, що вона звертається до Ірану та Північної Кореї за додатковою вогневою потужністю, оскільки вона вичерпує свої регулярні поставки боєприпасів.

Високопоставлений військовий чиновник США оцінив, що Росія спалить свої повністю придатні запаси боєприпасів до початку 2023 року, якщо не вдасться до іноземних постачальників і ще більш старих запасів.

За оцінкою Пентагону, при збереженні нинішнього рівня інтенсивності використання ракет і снарядів, російська армія вичерпає свій арсенал порівняно нещодавно вироблених боєприпасів на початку 2023 року.

Нагадаємо

Іран планує обмежити дальність балістичних ракет, які він має намір відправити до Росії, щоб не порушувати резолюцію ООН.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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