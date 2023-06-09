россия сообщила МАГАТЭ об "ударах" дронов-камикадзе по Запорожской ТЭС

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"российская федерация, которая в настоящее время контролирует станцию, сообщила в письме генеральному директору Гросси, что в четверг и сегодня были нанесены "удары с использованием беспилотников-камикадзе" по распределительному устройству Запорожской ТЭС, которое в прошлом использовалось для обеспечения резервного электроснабжения ЗАЭС, пока последняя такая линия электропередачи на 330 кВ не была повреждена более трех месяцев назад. Генеральный директор Гросси сказал, что МАГАТЭ рассчитывает дать независимую оценку этой информации, для чего необходимо получить доступ к распределителю Запорожской ТЭС", - говорится в заявлении.

Детали

МАГАТЭ напомнило, что принципы безопасности ЗАЭС, ранее озвученные Гросси, запрещают вести огонь в сторону станции или с ее территории. Глава агентства выразил надежду, что эксперты будут иметь доступ к распределительному устройству, поскольку они должны следить за соблюдением этих принципов. На следующей неделе генеральный директор отправится на станцию во главе расширенной миссии специалистов.

Дополнение

Ранее Гросси предложил Совету безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать нападений на станцию или с ее территории, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для осуществления атак, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, отвечающих за безопасную работу станции, а также не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.

Постоянный представитель россии при оон василий небензя заявил, что москва уже приняла меры, соответствующие предложениям главы МАГАТЭ.